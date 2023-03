Donati televisori ad oncologia dalle “Donne delle contrade“

Le donne delle Contrade di Urbino donano nuovi dispositivi al reparto di oncologia dell’Ospedale: dopo le cuffie refrigeranti da usare durante le terapie e il servizio della pink room dedicato ai trattamenti estetici gratuiti per donne e uomini affetti da patologie neoplastiche arrivano 8 televisori. L’associazione di Urbino che nasce dalle energie delle donne delle Contrade è sempre in prima linea con attività di sensibilizzazione e sostegno. Gli 8 nuovi schermi donati al Santa Maria della Misericordia ieri mattina saranno installati nei locali di day hospital (ovvero il ricovero giornaliero), in sala di attesa e nella stanza dove vengono effettuate le sedute con le cuffie refrigeranti. "Non posso che ringraziare ancora una volta le donne dell’associazione, da sempre vicine e sensibili ai bisogni dei pazienti oncologici", ha detto il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino Gilberto Gentili che, insieme al sindaco di Urbino Maurizio Gambini, all’assessore comunale alla sanità Elisabetta Foschi, al direttore del distretto di Urbino Romeo Magnoni, al direttore di oncologia Vincenzo Catalano e a Isabella Marini de “Le Contrade di Urbino“, ha visitato l’ospedale e il reparto.

"Abbiamo donato 8 televisori – continua Isabella Marini, coordinatrice infermieristica della day surgery e referente portavoce dell’associazione – che aiuteranno le persone a vivere meglio la loro permanenza in reparto; qui il rischio è che il tempo non passi mai e che il paziente si concentri solo sulla malattia. Ancora una volta noi donne delle Contrade sosteniamo il benessere psicologico di chi è ricoverato in oncologia, una struttura con la quale abbiamo un rapporto di collaborazione da diversi anni".

"Lavorando entrambi nello stesso ospedale – continua il direttore di oncologia Vincenzo Catalano –, non sono rari i momenti di confronto con Isabella Marini. Sappiamo quanto sia importante il sostegno delle associazioni di volontariato per i pazienti e le loro famiglie, ma lo è anche per noi sanitari perché agevola la comunicazione con i pazienti. Tutto ciò che può facilitare i pazienti e le loro famiglie nel percorso di cura". "Le donne dell’associazione – conferma il sindaco Gambini – sono sempre molto sensibili e attive sui temi della salute e per questo come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziarle".

fra. pier.