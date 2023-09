Donato defibrillatore

Il titolare dell’omonima macelleria Gilberto Bavosi (nella foto) ha donato alla città un nuovo defibrillatore da collocare nell’area pubblica in via Madonna di Loreto. Nei giorni scorsi, gli assessori Mila della Dora insieme a collega Luca Pandolfi oltre al presidente del G.S. Muraglia Stefano Falcioni hanno ringraziato Bavosi e lo staff della macelleria per il suo gesto di solidarietà ed altruismo.

Il defibrillatore verrà posizionato in un’area di Muraglia soggetta a riqualificazione. L’inaugurazione avverrà oggi alle ore 17 in presenza delle autorità cittadine e di tutte le forze attive del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, consistente nella creazione di nuovi spogliatoi per il campo sportivo e di una nuova area ricreativa pubblica dotata di arredi e giochi per bambini e di un nuovo defibrillatore. Il progetto si inserisce nel bando partecipativo finanziato dal Comune di Pesaro, in collaborazione con il Quartiere 7° Montegranaro-Muraglia e con il Gruppo Sportivo Muraglia che ha co-finanziato l’intervento. Il presidente Falcioni dice: "Un ringraziamento speciale a tutti i cittadini che in questi giorni continuano a fare donazioni a sostegno del progetto attraverso la piattaforma di raccolta fondi messa a disposizione dal Gruppo Sportivo Muraglia (link: https:gofund.mebaeb602f ) e alle imprese del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, in particolare le ditte: Da.Ma Video, Ps Sport, Lugnoli Assicurazioni, Falcioni Giovanni, l’Alimentari di Muraglia (Mini Market) e Sabattini Costruzioni".

l. d.