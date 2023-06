"Donatori di sangue dal cuore grande"

Grande serata venerdì 16 giugno al giardino di santa Maria del conte Gian Giacomo Vismara Currò, dell’Avis Comunale Pesaro in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, figura fondamentale per aiutare chi si trova in emergenza in ospedale e non solo. La benemerita associazione ha organizzato la premiazione con una bella e partecipata cerimonia per la consegna delle benemerenze in oro, oro con rubino, oro con smeraldo ed oro con diamante ai donatori che al 31 dicembre 2022 hanno raggiunto tali traguardi donazionali.

Il presidente Filippo Giovannini e tutto il consiglio direttivo di Avis Pesaro hanno voluto fortemente organizzare questo evento per ringraziare i donatori premiati e, con loro, tutti i donatori pesaresi che con slancio e generosità hanno detto sì anche in tempo difficili come questi del posto covid. "Il loro contributo – ha ricordato Giovannini – ha reso possibile l’organizzazione di questo evento, con il quale vogliamo ribadire l’importanza dei donatori e della donazione di sangue, auspicando che sia da stimolo per tutta la cittadinanza, a unirsi alla nostra famiglia diventando donatori di sangue".

Ecco i 51 premiati con la benemerenza in oro con Diamante: Massimo Luigi Maffei e Daniele Tonnarelli; con la benemerenza in oro con Smeraldo: Stefano Cinotti, Carmine De Lilla e Marco Paci; con la benemerenza in oro con Rubino: Paride Bacchielli, Angelo Bertuccioli, Paolo Boni, Andrea Cerio, William Del Pivo, Roberto Ferri, Riccardo Filiaggi, Claudio Foschi, Luca Fossarello, Marco Giancarli, Massimo Montini, Davide Raffaelli, Marco Redondi, Cristian Roberti e Milena Roberti; con la benemerenza in oro: Stefano Allegrucci, Simone Badioli, Riccardo Baiocchi, Laura Bricuccoli, Mattia Campanelli, Silvano Carrafiello, Samuele Cassiani, Giorgio Clini, Michele Costanzi, Mirko Domenicucci, Eleonora Farrauto, Davide Franca, Giovanni Giorgi, Pierpaolo Marchionni, Andrea Masini, Luca Menghi, Matteo Montani, Marco Monterosso, Luigi Moretti, Luca Nicolini, Fortunato Pagliaro, Michele Palma, Giulio Pedinotti, Marco Poggiali, Mario Pucci, Massimo Righetti, Giovanni Tonelli, Marco Tonelli, Francesco Tontini, Stefano Vellucci e Paolo Zazzeroni.

Luigi Diotalevi