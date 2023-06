Donazione organi, messa con Salvucci

Oggi alle ore 16 nella cappella dell’Ospedale sarà celebrata da monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, la messa per i famigliari dei donatori di organi e tessuti organizzata dal Coordinamento Ospedaliero per la Donazione Organi e Tessuti di Urbino, promossa dall’unità operativa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Paolo Brancaleoni, dall’Ast Pesaro-Urbino, dal Centro Regionale Trapianti di Ancona e dall’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO).