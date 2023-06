Donazioni alla UOC di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Urbino

L’unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Urbino ha ricevuto una doppia donazione, per crescere ancora e migliorare la qualità del servizio.

La prima è arrivata da Martina Angelini, che ha regalato un videoproiettore e una collezione di DVD della Disney, per dimostrare la propria vicinanza ai bambini presenti in reparto, aiutandoli a passare il tempo in modo piacevole e a dimenticare, almeno per un attimo, le difficoltà legate alla malattia.

Il personale e la direttrice della UOC, la dottoressa Emanuela Lanfranchi, "ringraziano di cuore Martina per la generosità e per aver dimostrato un così grande interesse verso i piccoli pazienti di Pediatria".

La seconda è una donazione in denaro dalla famiglia del dottor Paolo Feliciani, pediatra morto a fine 2022 a soli 33 anni, che aveva lavorato anche a Urbino. "Servirà per comprare uno strumento che permette di eseguire esami usando pochissimo sangue (una piccola puntura al dito), senza necessità di effettuare un prelievo, consentendo di avere risultati rapidi e con il minor trauma possibile per i bambini - spiega la dottoressa Lanfranchi -. Paolo Feliciani è stato un medico di grande professionalità e umanità, che ha dedicato la propria vita al benessere dei bambini e alla cura dei pazienti più vulnerabili. Aveva trovato nella Pediatria di Urbino un ambiente stimolante e accogliente. Pur in grave carenza di organico, in questo reparto si sta lavorando con impegno e professionalità: si è ampliata l’offerta ambulatoriale specialistica (cardiologia pediatrica, nefrologia pediatrica, bronco-pneumoallergologia, gastroenterologia e follow-up del neonato) e si cerca di operare in rete con la pediatria territoriale, offrendo le proprie competenze alla cura delle malattie anche a media complessità, evitando trasferimenti traumatici sia per il bambino, sia per i genitori". "Per queste ragioni i genitori di Paolo hanno pensato a tale tributo. Il personale di Pediatria, me compresa, è stato profondamente toccato dall’accaduto ed è grato per l’opportunità concessa di onorare la memoria del dottor Feliciani, che rimarrà sempre nei nostri cuori come esempio di professionalità, dedizione e amore verso i bambini".

Nicola Petricca