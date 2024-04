Donazioni organi, Cantiano generosa

Cantiano è una centro che dona. La località interna della provincia di Pesaro e Urbino è al secondo posto nella classifica per le dichiarazioni di volontà per la donazioni di organi in tutta la regione Marche. Il numero dei sì è importante e ottiene il podio con il 74,83% di consensi. Ovvero oltre 1534 cittadini sui 2050 abitanti hanno scritto "acconsento" sul loro documento di identità. I dati sono stati resi noti dal rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023, al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi di oltre 7mila Comuni italiani. E questo assume ancora più valore perché l’indice è stato pubblicato dal Centro Nazionale Trapianti in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica 14 aprile.

"Questa cosa mi fa piacere ma non mi sorprende - esclama Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano -. La popolazione cantianese da sempre ha un’attitudine all’altruismo solidale. Ora c’è anche questa dimostrazione concreta di come questi gesti si traducono. Mi fa piacere che nelle nuove carte di identità e nei rinnovi molti giovani abbiamo fatto questa scelta. Fa ben sperare".

Secondo lei da dove nasce questa sensibilità da parte dei suoi cittadini? Di sensibilità e forza, tra l’altro, ne hanno dimostrata parecchia con l’alluvione.

"Questi eventi ti danno la prova tangibile di come ci si possa trovare nelle condizioni di bisogno. Forse anche questa consapevolezza nasce, in parte, nel restituire un qualcosa che ci è stato dato. In questi anni abbiamo vissuto tanta generosità, vicinanza e supporto e hanno lasciato il segno, nella consapevolezza del bisogno e dei momenti di difficoltà. È un restituire. Lo vediamo con tante altre realtà di volontariato e aiuto, un piccolo gesto può davvero salvare la vita".

Molti sono proprio giovani. Ha un messaggio per i suoi cittadini dopo aver letto questi dati?

"Beh questo è assolutamente incoraggiante. Le adesioni superano il settanta percento, confido in questo, nel sentirsi attori protagonisti per il futuro del paese con un forte senso civico. Spesso capita che ci si allontani all’interno della comunità ma gesti come questo danno una inversione di tendenza".

Subito dopo Cantiano viene, al terzo posto, Castignano, comune dell’ascolano, con un indice del 74,19% di consensi. Le Marche sono comunque una regione generosa. Infatti in vetta alla classifica il comune di Osimo è tra i più generosi d’Italia per la donazione degli organi, mentre Offagna è primo Comune nella classifica regionale delle Marche. La nostra regione si posiziona, complessivamente, dodicesima tra quelle italiane con una percentuale di consensi del 69,8% mentre l’astensione è al 45,2% contro una media nazionale di 68,5% di sì e di 41,8% di astenuti. Tra le diverse fasce d’età sono i marchigiani tra i 31 e i 40 anni i più generosi (75,3% di consensi), meglio dei più giovani: i 18-30enni si fermano al 68,7%. Più basso il consenso tra gli over 80 (40,9%), probabilmente, come si legge nella nota, a causa dell’errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile.

Francesco Pierucci