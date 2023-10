Donini: "C’è chi trasforma l’avversario in nemico. E’ il caso di FdI e Udc"

Le due prese di posizione di Fratelli d’Italia prima e dell’Udc di seguito sul ruolo di Ninel Donini sull’eredità politica del territorio, induce l’ex consigliere regionale a replicare ulteriormente.

"Sul mio ruolo di consigliere regionale, nel lontano 19982000 – scrive –, in rapporto al mantenimento delle funzioni ospedaliere a Cagli, hanno in comune un elemento fondamentale: alla critica legittima ed opportuna delle scelte operate dalla Regione, hanno sostituito la denigrazione, concentrandola su di me. Si vuole cioè trasformare l’avversario politico in nemico… poi, se è donna, ancora meglio! Non credo che quest’operazione avrà successo. Il comunicato dell’Udc, posteriore a quello dei Fratelli d’Italia, deve prendere atto della mia risposta e cioè che nel piano sociosanitario del 1998 è presente l’ospedale di Cagli. Non potendo negare la realtà del mantenimento, l’Udc di Cagli afferma che dopo due o tre anni è iniziata la spoliazione della struttura ospedaliera, proseguita poi negli anni successivi. Ripeto, ancora una volta, che il mio ruolo cessa nell’aprile 2000 e ricordo all’Udc che ha avuto assessori sia nella giunta Spacca sia nella giunta Ceriscioli, ma nessuno di questi si è mai opposto alle scelte fatte in campo sanitario. Come definire questo comportamento? Un tentativo di stravolgere i fatti o un’incapacità politica a confrontarsi con reciproco rispetto? Lascio la risposta a tutte le persone interessate a capire cosa sia realmente successo. Tuttavia anche dopo la cessazione del mandato istituzionale ho continuato a battermi perché venisse tutelato il diritto alla salute degli abitanti delle zone Interne. Un altro elemento che mi lascia ancora più perplessa è l’esaltazione da parte dell’Udc di Cagli di un comportamento pubblico ed istituzionale, che difende gli interessi particolari, aldilà e al di sopra delle leggi nazionali e regionali. Una specie di ritorno al feudalesimo ed all’imbarbarimento della convivenza civile. Infine una considerazione, deve sentirsi in difficoltà l’assessore regionale che abita a 25 km da noi se ha avuto bisogno del sostegno dell’Udc di Cagli. Oppure si vuole acquistare benevolenza e riconoscenza? Niente di nuovo sotto il sole".