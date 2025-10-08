Donna aggredita al supermercato: "Urlava che voleva sgozzarmi"

"Mi ha aggredito al supermercato. Mentre mi urlava che mi avrebbe sgozzata, si avvicinava con fare minaccioso. Mi ha preso il braccio, ma sono riuscita a divincolarmi. Aveva lo sguardo assente, nonostante gli uscissero parole d’odio e offese pesanti. Non l’avevo mai visto prima. Poi ho saputo che era di Borgo Santa Maria e che aveva agito così in passato, contro altre persone". Il racconto della donna, madre di due adolescenti, entra nei particolari perché si capisca che la questione dalle autorità va presa con la serietà del caso.

Il fatto è accaduto in un supermercato a Montecchio di Vallefoglia. "A differenza della ragazza che è stata aggredita dallo stesso uomo, ma alla fermata delle corriere a Borgo Santa Maria – continua la signora – non ho denunciato. Ho le mie ragioni. Ma vorrei esprimere la mia solidarietà alla 18enne e vicinanza alla sua famiglia. In particolare so cosa si prova quando attorno a te che stai rischiando, la gente gira la faccia, tira dritto, indifferente rispetto a quello che potrebbe capitare". Perché? "Giudicate voi. Con il mio compagno stavo facendo la spesa. Lui si allontana per andare in bagno e io incarto due pizzette. Di punto in bianco sento urlare le peggiori ingiurie, mi sento tirare da dietro e strattonare, mi volto e capisco che gli insulti erano tutti rivolti a me, urlati da un tizio sconosciuto. Riesco a distanziarlo, ma lui si avvicina continuando a sbraitare che mi avrebbe aspettato fuori per tagliarmi la gola. Nessuno dei presenti è intervenuto: hanno continuato a fare la spesa come nulla fosse. Il mio compagno è tornato si è messo tra noi per evitare che mi raggiungesse di nuovo, ma entrambi ci siamo accorti che per lui, il mio compagno era invisibile, Puntava su di me. Avvertito questo entrambi abbiamo pensato alle figlie e ci siamo allontanati. Mi sono sentita in pericolo e in quel supermercato non vado più volentieri. Anche perché non c’è stato un commesso che sia intervenuto a difenderci. Direi che è necessario prendere delle contromisure: se si tratta di una persona con dei problemi psichici è meglio intervenire anche per il suo di bene".

L’aggressore è lo stesso di cui abbiamo scritto il 27 e il 28 settembre sul Carlino. Durante il Consiglio di quartiere 8, lunedì sera è stato ribadito che l’uomo gira con un coltello. Giovanni Zona del Comitato di Borgo Santa Maria esprime solidarietà alle persone che hanno subito prepotenze e ribadisce l’esigenza di avere maggiore presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale."Così come servirebbero più telecamere di sorveglianza" conclude Zona.

Solidea Vitali Rosati