Donna aggredita dal marito: prof e allievi intervengono in aiuto

Una professoressa e la sua classe sono intervenuti ieri mattina in aiuto di una donna che il marito stava aggredendo, mentre lei si trovava all’interno di una macchina. E’ successo in una delle aree sportive attrezzate del San Decenzio, alle 11,30 circa, dove la classe, la 2ª sezione C, Scienze Umane del liceo Mamiani, stava svolgendo all’aperto, vista la bella giornata, l’ora di Scienze Motorie. La palestra della scuola infatti non era disponibile, causa lavori di manutenzione.

Tutto accade quando sia i ragazzi che la prof sentono delle forti grida, provenienti da una via vicina al punto dove stanno facendo ginnastica. Seguono la direzione del suono e a un certo punto arrivano vicino a un auto, in cui la donna si trovava, con il compagno (o marito) che tentava di aggredirla.

Sia la prof che i ragazzi si mettono a loro volta ad urlare, cercando di dissuadere in quel modo l’uomo, anche se si mantengono a distanza. Qualcuno pensa subito di chiamare le forze dell’ordine, nel frattempo però a risolvere la situazione arriva il figlio della coppia, che riesce a separarli. Poco dopo arriva anche la polizia ma dopo che l’uomo si era allontanato dal luogo. La donna è salva, non risulta ferita, a parte la paura e la situazione di estrema tensione.

Chi risulta ferita invece è la professoressa del Mamiani. La quale, nell’avvicinarsi alla donna, e nella concitazione, era caduta, fratturandosi il malleolo. A quel punto oltre alla polizia viene allertata anche un’ambulanza del 118. La prof viene quindi portata in pronto soccorso. La scuola invia due collaboratori scolastici per recuperare la classe e riportarla alla base. I ragazzi sono un po’ scossi, ancora un po’ tesi per la situazione che si sono trovati ad affrontare.

Dice a qualche ora di distanza il preside del Mamiani, Roberto Lisotti: "Domattina (stamani per chi legge, ndr) parlerò coi ragazzi per complimentarmi per la freddezza che assieme alla loro insegnante hanno dimostrato nell’intervenire in quella situazione delicata. Si sono mantenuti a distanza e alla fine hanno portato tutto il loro aiuto a quella donna in difficoltà. Mi dispiace – aggiunge il dirigente scolastico – per l’incidente che è avvenuto alla professoressa".

Un altro che evidenzia il bel gesto di prof e studenti è il presidente del consiglio di istituto del Mamiani, Andrea Boccanera: "Quello che hanno fatto i ragazzi e la prof – dice Boccanera - è un gesto di altruismo che va premiato. In un mondo in cui spesso in queste situazioni a farla da padrone è l’indifferenza, hanno certamente dato l’esempio. Per questo proporremo un encomio alla classe".

ale.maz.