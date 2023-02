Pesaro, una prof e i suoi studenti aiutano donna aggredita dal marito

CONTROLLI POLIZIA GENERICA COMO FOTO DI FABRIZIO CUSA DEL 04-12-2018

Pesaro, 24 febbraio 2023 – Una prof del liceo Mamiani e i suoi studenti questa mattina, intorno alle 11,30, in zona San Decenzio, sono corsi in aiuto di una donna che stava urlando, all’interno di una macchina. Era in corso una lite con il marito, che la stava aggredendo, e gli allievi e la loro professoressa, una volta raggiunta l’auto, hanno cercato in tutti i modi di dissuadere l’uomo. La lite è continuata finchè sul posto non è arrivato il figlio della coppia, che è riuscito a separarli.

Nel frattempo, la prof ha chiamato la polizia. Ma quando la pattuglia è arrivata, dell’uomo non c’era più traccia. Tra l’altro, la professoressa nel correre in aiuto della donna è caduta e si è fratturata una caviglia, tanto da esser costretta ad andare in ospedale e farsi ingessare.

Resta il bel gesto della prof e della classe. Per i quali il consiglio di istituto proporrà nelle prossime ore un encomio.