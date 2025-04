Donna credi in te stessa, gridalo, perché tu vali

Corri donna, corri più che puoi, scappa lontano da chi ti vuole fare del male. Corri donna e non fermarti mai, questo non è un posto adatto a te, qui non ti sentirai mai sicura, con uomini che ti urlano contro, che ti sbattono la testa contro il muro, con uomini violenti che si approfittano di te, togliendoti violentemente il rossetto dalle labbra, che ti trattano come un oggetto, che ti sussurrano “Tu sei mia e basta!” Corri donna, corri, corri e non arrenderti per nessuna ragione, credi in te stessa, perché tu vali. Fai sentire la tua voce, urla, urla con tutto il fiato che hai, mostra al mondo quelle lacrime di dolore che trattieni da tempo e vedrai che qualcuno si accorgerà di te, smettila di vivere nell’ombra della paura che ti porti dentro, grida donna, grida aiuto e dimostra che hai coraggio perché tu ne hai, sconfiggi i tuoi demoni e cura le cicatrici, ce la farai donna, ce la farai. 103, 104, 105, 106… ogni giorno i numeri di femminicidi salgono sempre di più, ma dietro a quelle cifre ci sono storie vere, storie di donne che amavano, che si fidavano della persona che avevano accanto.

Donne che avevano un cuore che ardeva d’amore, ma che ora non batte più, per colpa di chi non sa che l’amore è una carezza, non uno schiaffo, che l’amore è tenersi per mano, non una spinta, che l’amore è una lacrima di gioia, non di dolore. Corri donna, non fermarti…MAI!

Fiorani Clarissa, Ettore Etiopi3ª B dell’I. C. “E. Mattei” Acqualagna