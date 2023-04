Donna ferita a colpi di pietra: ora sta meglio

Per la procura e per la polizia c’è la conferma che la donna di 54 anni trovata a terra insanguinata in via Montenevoso abbia fatto tutto da sola. Erano le 8.30 dell’altra mattina, quando una signora del civico 55 si accorge che c’è una donna a terra, insanguinata. Ha ferite alla testa e vicino al suo corpo c’è una pietra. Una residente si avvicina alla donna tanto da chiederle che cosa fosse successo oltre ad aver chiamato il 118: "Mi ha detto di essersi fatta male da sola". Un altro: "All’inizio era semicosciente, alla domanda se fosse

stata aggredita ci ha risposto di

no. Poi ha perso conoscenza".

La donna era caduta col corpo tra l’atrio del palazzo con i piedi fuori. Sul posto è poi arrivata l’eliambulanza atterrando, invece della normale piazzola dietro al Palas, di fianco alla statale, nel parcheggio di un gommista tanto da bloccare anche la statale. Ma il pilota non si è accorto di un cartello battendoci con le pale. Tanto da mettere fuori uso il velivolo. Intanto la donna, portata in ambulanza ad Ancona, si è ripresa ed ha continuato a ribadire di aver fatto tutto da sola per depressione.