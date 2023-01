Donna, forza, sorriso e dolcezza Gradara nel segno di Mia Martini

Teatri d’Autore fa tappa al Teatro Comunale di Gradara giovedì 19 gennaio alle 21,15 con lo spettacolo "Come un fiore raro, Mia Martini".

La rassegna rientra nella stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del Mic e della Provincia di Pesaro e Urbino. Lo spettacolo è un omaggio alla straordinaria Mia Martini.

A portarlo in scena è Davide Giandrini che racconta la vita e l’opera artistica di "Mimì", dalla prima infanzia fino all’ultimo saluto. Il racconto ripercorre a tratti, la storia di un’interprete originale ed unica, che ha fatto della sua esistenza ricca di dolore e bellezza qualcosa di straordinario, di compiuto.

Donna, forza, sorriso, rabbia, dolcezza, voce e semplicità. Sono state le parole guida per la messa in scena di questo lavoro, che si intende come un dono discreto all’artista ma anche a tutte le donne. La narrazione è accompagnata da alcune videoproiezioni di canzoni, interviste e conversazioni, durante le quali è possibile rivederla, dai primi anni Settanta fino alle ultime apparizioni, in tutta la sua cantata umanità.

"Nel costruire questo lavoro ho avuto modo di conversare con alcune persone particolarmente vicine a "Mimì" – racconta Davide Giandrini -. Grazie a Franco Canuto, appassionato collezionista di suoi oggetti, dischi, e altro materiale vario. Grazie a Guido Harari, tra i più grandi fotografi italiani, che per molti anni ha lavorato con lei. Un grazie particolare a Menico Caroli, suo biografo ufficial".

La rassegna Teatri d’Autore prosegue venerdì 20 gennaio al Teatro della Concordia di San Costanzo con Scenaridens. Sul palco sale Gioia Salvatori che è interprete e regista dello spettacolo dal titolo "Cuoro". Una performance dove si ride ma anche si riflette, tutta la femminile. Info. 0721 849053.

b.t.