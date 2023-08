"Donna patteggia dopo aver picchiato marito e poliziotti a Montelabbate"

Ha scelto di patteggiare la donna che qualche settimana fa, in preda ai fumi dell’alcol, ha di nuovo litigato col compagno 77enne, il quale si è visto costretto a richiedere aiuto alla Polizia. Ma alla vista degli agenti, la donna non si è placata, anzi, gli si è scagliata contro ferendoli. Non solo. Portata in Questura, ha spaccato anche una poltrona. Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, ieri, la donna, una 45enne addetta alle pulizie delle camere in un Hotel di Pesaro, assistita dal suo legale, l’avvocato Elena Fabbri, ha detto al giudice che intende patteggiare la pena.

Era già stata protagonista di un episodio simile a luglio scorso per il quale è stata condannata. E di un altro un paio di anni fa.

In attesa del giudizio, deve rispettare l’ordine del giudice dell’obbligo di firma alla Polizia.

