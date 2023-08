Donna ritrovata dai carabinieri nella zona mare

Era venuta da Sondrio a trovare quello che sosteneva essere il suo compagno, ma, una volta passato un po’ di tempo con lui, aveva fatto perdere le proprie tracce e per questo una task force di carabinieri si è mobilitata per le ricerche concluse con successo. Lei è una donna di 54 anni che aveva preso il treno ed era arrivata fino alla stazione di Pesaro e quindi fino a Urbino, per una visita a quello che ha definito il suo "compagno di vita". Fin qui tutto normale, ma poi la donna, trascorso un po’ di tempo con l’uomo, avrebbe dovuto riprendere il treno per Sondrio per rientrare a casa, cosa che non ha fatto. Da qui l’allarme dei famigliari che non vedendola rientrare nella propria abitazione hanno dato l’allarme, considerate anche le condizioni di disagio psichico della donna. Le indagini sono subito scattate e i carabinieri di Pesaro con l’ausilio del Nor (Centrale operativa e sezione radiomobile) sono riusciti a rintracciare il compagno da cui la donna era stata a Urbino, constatando che sul suo telefonino la 54enne gli aveva annunciato che avrebbe trascorso una giornata al mare. Un indizio che ha indirizzato le ricerche nella costa: diverse pattuglie dei carabinieri hanno battuto ieri mattina tutto il litorale da Pesaro a Fano, sia in auto che a piedi nell’arenile. Alla fine la donna è stata ritrovata in stato confusionale nella zona di Fosso Sejore, dopo avere trascorso la notte probabilmente all’aperto. Viste le sue condizioni psichiche la 54enne è stata accompagnata all’ospedale e ricoverata. Le ricerche sono andate avanti per diverse ore. La donna aveva inviato il messaggio al compagno, annunciando che sarebbe andata al mare, non dal suo telefonino ma da quello di un passante che aveva incontrato.

