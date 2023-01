Donna salvata dall’imprenditore Tomassi al Moletto di Pesaro

Pesaro 6 gennaio 2023 - Una donna di 60 anni è stata tratta in salvo questa mattina poco dopo le 9 davanti a piazzale della Libertà. Stava ormai scivolando verso il fondo in un punto dove ci sono poco meno di 3 metri d'acqua.

L'imprenditore GIacomo Tomassi

Molte persone, soprattutto anziani, stavano osservando e cercando di allertare i soccorsi. “Ma quando ho visto che stava scivolando verso il fondo - racconta l'imprenditore Giacomo Tomassi - mi sono gettato in acqua e l'ho raggiunta. Era bianca in volto, vestita, impregnata d'acqua e quindi pesantissima per cui ho avuto anche timore di non farcela. Poi si sono gettati in acqua anche due giovani che mi hanno aiutato a portarla fino agli scogli dove l'abbiamo distesa in attesa che arrivassero i soccorsi. Per fortuna ancora respirava. Poi l'hanno caricata e portata al pronto soccorso”.

Si tratta di una italiana, probabilmente una pesarese, con problemi. Secondo una ricostruzione fatta dalle persone che stavano passeggiando nell'area della Palla di Pomodoro, sembra che la signora sia caduta in acqua da in fondo al Moletto senza che nessuno se ne accorgesse e quindi la corrente l'abbia poi spinta verso la spiaggia di Levante, dove le persone che stavano passeggiando hanno notato un puntino bianco in acqua e così è scattato l'allarme. Sul posto si sono portati gli uomini del 118, quindi i vigili del fuoco e quindi anche la Capitaneria di Porto che è arrivata sia dal mare che da terra. Le condizioni sono gravi ma la donna non è in pericolo di vita.