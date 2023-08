Donna senza vita trovata in casa dell’amico nel Pesarese

Sant’Ippolito (Pesaro e Urbino), 10 agosto 2023 - Trovata senza vita nella casa di un amico a Sant’Ippolito. La morta è una donna di circa 40 anni di Fossombrone, ex titolare di un ristorante. Ad ucciderla potrebbe essere stata un’overdose di farmaci e droga.

Era ospite da qualche giorno nell’abitazione dell’uomo, un 42enne originario della Puglia. Ed è stato lui a trovarla questa mattina, appena sveglio. Ha subito allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, quelli della compagnia di Fano e gli uomini della Scientifica per i primi rilievi.

A coordinare le indagini, il pm Irene Lilliu della procura di Urbino. Ora si cerca di risalire alla causa della morte. Capire cosa l’ha uccisa e chi le può aver dato la sostanza letale, sono gli interrogativi a cui dare una risposta. Per questo, domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna. Tutte le ipotesi sono ancora valide.

Intanto da questa mattina, l’amico della 40enne si trova in caserma per essere ascoltato dai militari. Al momento, come fa sapere il suo legale, l’avvocato Salvatore Asole, non risulta indagato. Ma il fascicolo è ancora al capitolo iniziale. E nelle prossime ore, potrebbero esserci ulteriori sviluppi.