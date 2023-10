Donna si perde sul Nerone: salva. Due incidenti sulla Valcesano

Allarme ieri per una donna di 52 anni che si era persa camminando nei sentieri del monte Nerone. Scattato l’allarme, i vigili del fuoco di Cagli sono partiti alla sua ricerca riuscendo a trovarla dopo un paio di ore. La donna era in buone condizioni.

Per la cronaca, si sono verificati ma in questo caso ieri mattina, due incidenti stradali lungo la Pergolese. Il primo al mattina, in località San Filippo al Fiume, dove due auto si sono tamponate col coinvolgimento di un’altra vettura. Due i feriti ma senza gravi conseguenze. Sono stati portati all’ospedale di Fano. Un paio d’ore dopo, vicino a Marotta, scontro tra quattro auto con blocco della Pergolese. Due i feriti ma non sembra che siano in condizioni gravi. La statale è rimasta chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per diverso tempo. Deviato il traffico nelle stradine interne. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri