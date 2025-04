Donna travolta: a Vismara arriva l’eliambulanza

E’ stata investita ieri mattina lungo la Statale, vicino alla rotatoria di Vismara. E’ quanto accaduto intorno alle 10,30 ed è rimasta coinvolta una 50enne di origine albanese in bici che è stata soccorsa con l’eliambulanza e trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona. Il mezzo di emergenza è atterrato in un campo che si trova nelle vicinanze. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

La donna, per cause ancora di accertamento, è stata investita e sbalzata per oltre 3 metri. Ha riportato un trauma cranico commotivo e non ricordava affatto quanto accaduto. Inoltre la 50enne ha subito un trauma facciale.

L’incidente è accaduto in un punto particolarmente trafficato e pericoloso della statale già più volte segnalato per la sua pericolosità.

A seguito dell’incidente si sono verificati rallentamenti alla circolazione. Quanto accaduto ieri mattina riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in quello che viene considerato uno dei tratti più pericolosi di Pesaro. I residenti chiedono interventi urgenti per migliorare la sicurezza.

E sempre ieri mattina, poco prima delle 8, si è verificato un altro incidente nella zona industriale di Montecchio, in prossimità della rotatoria di via Arena. Un autotreno si è ribaltato. La cabina del mezzo è rimasta in posizione verticale e il rimorchio si è adagiato su un fianco, bloccando la carreggiata. Non si segnala per fortuna alcun ferito.