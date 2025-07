Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola

Pesaro, 1 luglio 2025 – Una donna di circa 50 anni è stata trovata in gravi condizioni nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell’agriturismo “Le Capannacce”, in località Sant’Andrea in Serra d’Ocre. Quando i soccorritori sono entrati nella struttura, si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna giaceva a terra, in un lago di sangue, con un coltello da cucina ancora conficcato nel lato destro del collo.

La ferita, molto profonda, aveva provocato una massiccia perdita ematica. Nonostante la gravità della situazione, la donna era cosciente. Sul posto è arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118 di Urbania, seguita dall’elisoccorso Icaro 2.

I sanitari hanno trovato la donna in condizioni critiche, ma vigile: è stata subito soccorsa, stabilizzata e preparata per la trasfusione di sangue d’urgenza. Le sacche, fatte arrivare da Urbino, sono state trasportate d’urgenza in elicottero insieme al personale sanitario. Le manovre di emergenza sono proseguite per diversi minuti, nel tentativo di contenere la perdita di sangue prima del volo verso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’elicottero è decollato nel primo pomeriggio e la paziente è stata affidata alle cure del reparto di emergenza.

Nel frattempo, l’agriturismo è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Urbania, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Il titolare della struttura e gli ospiti presenti in quel momento sono stati ascoltati per ricostruire con esattezza i minuti precedenti al ritrovamento e fornire eventuali elementi utili.