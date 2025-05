Donna trovata morta nel bagno di casa

Tragedia in via Flaminia. Ieri pomeriggio la volante della polizia è intervenuta in via Flaminia dove, nel bagno del proprio appartamento, è stato trovato il corpo senza vita di una 77enne che viveva da sola. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa preoccupato per aver notato la busta della spesa appeso sulla porta di casa chiusa da giorni. La donna, il cui decesso risale a qualche giorno fa, non rispondeva al campanello e questo ha allarmato il vicino che ha contattato i soccorsi che sono immediatamente intervenuti. I poliziotti hanno subito escluso la presenza di segni di colluttazione e la morte della 77enne sembra essere riconducibile a cause naturali. La donna è stata trasportata alla camera mortuaria. Sono intervenuti nell’appartamento della donna i vigili del fuoco che hanno dovuto forzare la porta per entrare e il personale del 118 che ha constatato il decesso della signora.