Donnavventura chiama Lucchini per il ritorno in Rai

Il cantautore del Montefeltro a Donnavventura. Maurizio Lucchini di Casinina ha partecipato come ospite alle selezioni del programma televisivo, che torna su Rai2 dopo un passato su Rete 4, portando la musica nelle selezioni che si sono svolte a maggio a Riccione con 150 aspiranti concorrenti. "Sono stato contatto da Stephanie Baker che è la responsabile del format e mi ha detto che voleva ricreare l’atmosfera del falò in spiaggia. Ho pensato che era la situazione perfetta per suonare la mia chitarra. Abbiamo studiato un po’ di canzoni, oltre alla sigla, dei pezzi di Battisti, Vasco e la mia Semplice e Sincera. Un’esperienza molto bella, per me la chitarra è come l’acqua, il sole e il cielo. Entra nell’anima".

fra. pier.