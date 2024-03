Donne artiste e inconscio creativo all’Alexander Museum di Pesaro

E’ stata inaugurata venerdì scorso, in occasione dell’8 marzo, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, a Pesaro la bella Collettiva “Donne Artiste e Inconscio Creativo“ a cura di Loreta Larkina. La mostra è sempre visitabile fino al 22 marzo.

"Con questa mostra – hanno ricordato la curatrice Loreta Larkina e il conte Alessandro Marcucci Pinoli – abbiamo voluto celebrare l’8 marzo 2024 all’Alexander Museum Palace Hotel parlando al femminile. Infatti le artiste presenti sono Anna Zennaro, Anna De Rosa, Anna Vitaliano, Cristina Castellani, Elisa Frigerio, Enza Mastria, Francesca De Angelis, Giovanna Rispoli, Giugi Rosa, Iole Briganti ,Laura Zilocchi , Laura Andrea Caviglia, Leona K. Marilina De Carolis, Maria Fontanella, Mariella Tissone, Maura Giussani, Rita Vestri, Savina Nella Ungolo, Stefania Galletti e Yehudith Maria Ferrara, donne che raccontano liberamente il loro mondo attraverso la loro pittura. Ciò non ci tragga in inganno: infatti, se per noi oggi questa è la normalità, in molte società le donne sono interdette dagli studi universitari o accademici ancora al giorno d’oggi".

l. d.