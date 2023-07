Donne che lasciano impronte d’arte Quadri, fumetti: le magnifiche sette

Si chiama ‘Impronte nostre’, ed ha come protagoniste 7 artiste (foto) legate alla città dei Bronzi: Astrid Albers, Julia Gromskaya, Roxana Hayden, Marta Montesi, Agnese Tomassetti, Assunta Toti Buratti e Loretta Vertenzi. La collettiva di pittura e arte grafica è stata inaugurata l’altra sera alla chiesa di Santa Maria di Piazza a Pergola, e rimarrà aperta fino al 26 luglio: è a cura di ‘Impronte Femminili’, la rassegna condotta dal Comune di Fano dedicata alle pari opportunità e ai diritti. Astrid Albers è una pittrice tedesca che da anni vive tra Berlino e le colline dell’entroterra marchigiano. Julia Gromskaya, italiana di origine russa, è una disegnatrice di fama internazionale, nonché moglie di Simone Massi, col quale vive proprio a Pergola. In Italia ha cominciato a lavorare come animatrice e illustratrice e nell’arco di 7 anni ha ideato e realizzato 6 cortometraggi di animazione, selezionati nei festival di 52 paesi del mondo. La Hayden, anche lei residente nella città dei Bronzi, è una disegnatrice e architetta che arriva dalla California. Montesi è un’esperta di design, pergolese doc. E pergolese, attualmente residente a Monte Porzio, è anche la Tomassetti, esperta nel campo della grafica, dell’illustrazione e della scrittura per bambini.

Originaria dell’alta Valcesano, ma trentina di adozione, è Assunta Toti Buratti, fumettista e grafica umoristica. Chiude il novero delle 7 artiste la pittrice Loretta Vertenzi, che attualmente vive tra Roma e Pergola. "Con grande piacere – ha detto il sindaco Simona Guidarelli - collaboriamo a ‘Impronte Femminili’, un’iniziativa cresciuta nel corso degli anni. Pergola contribuisce in questa edizione con le ‘impronte’ di alcune sue artiste che ci inducono a riflettere sul concetto di identità, nel senso più ampio del termine. Ringrazio loro, il Comune di Fano e l’assessore Sara Cucchiarini per il grande lavoro svolto e per averci ancora coinvolto in questo progetto, prezioso per la crescita delle comunità".

Sandro Franceschetti