Donne contro la mafia ’Non girarsi dall’altra parte’

"I mafiosi temono di più la scuola che i giudici. Perché l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa". Lo scriveva il magistrato Antonino Caponnetto, e lo hanno gridato anche al Liceo Marconi i professori e le testimoni delle barbarie subite dalla criminalità organizzata di fronte agli studenti pesaresi. L’incontro di ieri mattina, intitolato "Lotta alle mafie. Il coraggio delle donne", rientra nelle iniziative che vertono su temi quali conoscenza, legalità e responsabilità, organizzate dall’associazione Libera e dalla Provincia con il patrocinio del dipartimento di Giurisprudenza di Urbino, del Coordinamento antimafia ‘La primavera della legalità’ e della Consulta provinciale degli studenti. "La scuola deve fare memoria con queste iniziative — ha introdotto la professoressa Paola Fraternale Meloni —. Il maggior male è l’indifferenza e noi abbiamo la responsabilità di scegliere da che parte stare. Le persone che portano testimonianze ci consegnano le loro storie, che diventano un po’ anche nostre". E sono le storie di Flavia Famà, figlia dell’avvocato Serafino Famà ucciso a Catania il 9 novembre 1995; e quella di Gabriella Carfora, zia di Attilio Romanò, ucciso per errore dalla camorra il 24 gennaio 2005 a 29 anni. Queste donne hanno deciso di far sentire la propria voce attraverso l’associazione Libera. I loro interventi, seguiti da quelli Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore a Pesaro e Chiara Gabrielli, docente di diritto processuale penale a Urbino, hanno colpito tutti gli studenti."Avevo 13 anni quando mio padre venne ucciso per non aver assecondato un boss nel favore che gli era stato chiesto — ha raccontato Famà —. Lui applicò la legge, e questo si vendicò. Dobbiamo capire che è importante sostenere chi denuncia e chi non si piega, ma anche che non serve accanirsi. Nessuna pena mi ridarà mio padre, ma ha più senso cercare di recuperare socialmente chi riconosce di aver sbagliato". Una forza che nasce dalla necessità di abbattere l’indifferenza. Raccontarsi per far conoscere, come fa Carfora. "Ho fatto mia l’importanza della memoria, ho raccontato la storia di Attilio nelle scuole convinta che in questo modo si possa vincere la rassegnazione e l’indifferenza. Fare memoria serve a formare le coscienze delle nuove generazione, educare alle possibilità. Non si può girare la testa da un’altra parte per non vedere né sentire. La forza dei ragazzi serve a portare avanti il senso di legalità".

Lucia Arduini