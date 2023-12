Donne da ascoltare, quando la musica e l’arte diventano un grido

E’ stato uno spettacolo dedicato "all’anima inascoltata delle donne". ’La nostra Voce non è un’Eco’ per la direzione artistica della pianista Elena Generali (foto) oè andato in scena martedì scorso con successo alla rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro. Un melomane appassionato come Filippo Mechelli ecco cosa scrive: "Emozionante, con un crescendo musicale che racconta una storia. Il percorso musicale è logico, consequenziale, e cresce in parallelo alla narrazione. Le sensazioni visive delle immagini, modulate dalla efficace regia di Adriano Razzi, si sommano e amplificano quelle dell’ascolto. Il culmine del trasporto emotivo è rappresentato dal Moment Musical Op.16 No.3 di Rachmaninov, e dalle struggenti immagini che ne fanno da sottofondo. Il soprano Nuray Shalman dotata di una timbrica limpida, si distingue all’occorrenza per una grande potenza vocale e per la costante intonazione in tutti i registri. Interpretazione vivida dei brani, e bella presenza scenica per la contralto Martina Sarnella. Le voci delle due cantanti si completano armonicamente nei duetto, e si muovono con disinvoltura in tutto il repertorio con pulizia e intonazione. Azzeccatissima la scelta artistica di “Un bel dì vedremo” a epilogo del percorso musicale, dove Elisabetta Maddalena Cordella non ha mancato di trasmettere tutto il suo pàthos. Rilassata, concentrata, composta, le mani di Elena Generali si muovono con leggerezza e accuratezza sulla tastiera. L’eleganza del gesto pianistico si combina alla precisione e all’armonia esecutiva. Complimenti a Elena Generali per la classe e per la sensibilità, sia come direttrice artistica, che come interprete. La première de ’La nostra Voce non è un’Eco’ è stato un successo per le emozioni suscitate e per l’intensa evocazione del messaggio contro la violenza che voleva trasmettere".