Donne della marineria Fano: show alla Darsena Borghese

Lo spettacolo era saltato a causa del maltempo. Questa sera verrà riproposto, alle 21 alla Darsena Borghese. Parliamo della commedia teatrale "Maria Risorta. Il protagonismo delle donne nella marineria fanese", messa in scena grazie all’organizzazione e al coordinamento dell’Associazione Il Ridosso e Anmi Fano nello splendido prato che costeggia la Liscia (si consiglia la prenotazione alla pagina web https:MARIARISORTAdarsena.eventbrite.it perché le sedute sono limitate).

L’idea progettuale prodotta da Impronte Femminili coordinata dalla regista Elena Tonelli con la collaborazione del ricco mondo associativo e non legato al mare adriatico, ha come obiettivo quello di conoscere la comunità femminile legata alla storia della marineria fanese valorizzandola e mettendola in luce attraverso documenti storici, testimonianze orali, suggestioni e testi letterari, uno tra tutti la Maria Risorta di Giulio Grimaldi, vero e proprio capolavoro di verismo locale. Al laboratorio hanno partecipato studenti, studentesse e docenti dei Licei Nolfi-Apolloni e Torelli (Fano-Pergola) in più azioni: ricerca e raccolta documentazione, laboratori di drammaturgia e laboratori di teatro, in un percorso che porterà in scena al Teatro della Fortuna l’opera completa nella primavera del prossimo anno.