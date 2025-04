Donne e benessere mentale. Parlano medici ed esperti

Il benessere mentale delle donne sarà al centro di un incontro rivolto al pubblico in programma domani alle ore 15,30 nella sala convegni dell’ospedale urbinate (al piano terra), organizzato dal dipartimento di salute mentale e dalla direzione medica del nosocomio, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna.

"L’iniziativa è promossa – ci spiega Sergio Biagiotti, direttore facente funzioni della Psichiatria – da Fondazione Onda, che si occupa della salute di genere. Sarà una sorta di open day per il nostro reparto, in cui presentiamo i nostri servizi, purtroppo poco conosciuti dal pubblico e verso cui ci sono dei pregiudizi sedimentati da secoli".

Il tema di questo convegno sarà la psichiatria nella donna, per comprenderne le peculiarità e come affrontare al meglio le patologie specifiche. Prosegue Biagiotti: "Tra uomo e donna ci sono delle differenze, sicuramente legate alla biologia e agli ormoni, ma anche a differenze socioculturali. Per fare degli esempi, le donne hanno una probabilità doppia di sviluppare disturbi d’ansia, e vivono momenti critici legati a età fertile e successivi al parto che l’uomo non si trova ad affrontare. Tutto ciò spesso viene liquidato superficialmente, mentre è giusto che sia gli uomini, sia le donne stesse prendano la necessaria consapevolezza per riconoscere e fermare subito le patologie che coinvolgono la nostra psiche, senza timore di rivolgersi a noi specialisti. Domani, dopo una mia introduzione, in cui parlerò anche del fenomeno sommerso delle cure fai-da-te e dell’abuso di ansiolitici, interverranno i colleghi psichiatri Riccardo Serrani, Fabiola Delicati, Veronica Falcioni e Matteo Facchini e lo psicoterapeuta Alessandro Carallo. Si parlerà tra le altre cose di gestione dello stress, disturbi di personalità legati ai giovani come autolesionismo, isolamento e instabilità emotiva, problematiche relazionali, dipendenza affettiva e disturbi post partum".

Il team dell’unità operativa complessa di Psichiatria urbinate, pur non essendo a pieno organico, gestisce 10 posti letto, il Centro di Salute Mentale e quattro ambulatori nel territorio. Conclude Biagiotti: "L’obiettivo dell’incontro di domani e della nostra attività è di superare atteggiamenti, preconcetti e stigmi che sono attinenti in realtà a una piccolissima parte dei casi che seguiamo, ovvero quelli molto gravi; per la stragrande maggioranza, ci occupiamo di persone che hanno dei disturbi lievi, affrontabili, curabili e che consentono, se trattati, di vivere una vita del tutto normale".

Giovanni Volponi