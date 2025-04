Donne e Costituzione. Se ne parla in libreria

Oggi alle 18.15 la Mondadori Bookstore di via Rossini ospita Valeria De Cubellis e Serena Riglietti, rispettivamente autrice e illustratrice di "Libere X Costituzione - Le 21 donne che hanno fatto L’Italia" edito da Salani. Un libro del quale è suggerita la lettura ad ogni cittadino italiano, a maggior ragione ad una settimana dalle celebrazione per la festa della liberazione dell’Italia dal fascismo, perché non sono in molti a ricordare che tra i padri costituenti, i deputati eletti nel 1946 per scrivere la Costituzione italiana, c’erano anche 21 madri costituenti. Valeria De Cubellis, torinese, racconta con trasporto e passione le storie delle vite delle donne chiamate a scrivere gli articoli della Costituzione. Ventuno donne che avevano lottato durante la seconda guerra mondiale per liberare la nostra penisola dalla dittatura e che sono state importanti nella stesura dei 139 articoli. Da Nilde Iotti, che nel 1979 fu la prima donna presidente della camera dei deputati, a Teresa Mattei, la più giovane deputata entrata nella costituente. Le loro storie sono impreziosite dalle illustrazioni di Serena Riglietti, nativa di Pavia, ma che vive e lavora a Pesaro, famosa in tutto il mondo per essere stata illustratrice della prima edizione italiana dei libri di Harry Potter, anch’essi pubblicati da Salani. Valeria De Cubellis e Serena Riglietti converseranno con Antonino Di Gregorio, consulente editoriale.

