Donne e madri di fronte alla guerra e alle minacce Le testimonianze

Il coraggio delle donne (e madri) nei conflitti. Come trovare la speranza per un futuro di pace? Questo il tema che animerà la tavola rotonda di oggi "Re-esistere" promossa dall’Associazione Nazionale vittime civili di guerra insieme al Liceo Mamiani, che si terrà alle 10.30 nell’Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. A parlare ai ragazzi la giornalista italo-siriana Asmae Dachan, l’inviata di guerra in Ucraina Luciana Coluccello, il vicepresidente nazionale di Anvcg Michele Corcio. Ci sarà anche un richiedente protezione internazionale della federazione russa, mentre chiuderà la conferenza la preziosa testimonianza di "ripartenza" di una mamma rifugiata ucraina fuggita dai bombardamenti di Bakhmut e Kharkiv.