Donne in attesa e genitori con bimbi piccoli Ecco tre parcheggi gratis: "Gesto d’attenzione"

A San Lorenzo in Campo negli ultimi giorni sono stati realizzati tre nuovi parcheggi rosa, destinati non solo alle donne in stato interessante e alle neo mamme, ma anche ai neo papà. Uno in piazza IV Novembre, vicino alla scuola dell’infanzia e alla farmacia; un altro in via Monte Catria, in prossimità del supermercato Tigre; e il terzo in largo Luigi Speranzini, a pochi metri dall’ufficio postale e dal parco giochi. "Questi nuovi stalli rosa – puntualizza il sindaco Davide Dellonti, naturalmente gratuiti, sono a beneficio delle signore in stato di gravidanza e dei genitori, anche i papà, con un bambino al seguito di età inferiore ai due anni". Per quanto riguarda i costi di realizzazione, il sindaco precisa che "sono stati utilizzate risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riconosce 500 euro a stallo. Per gli enti locali fino a 5mila abitanti, la somma massima prevista è per tre stalli e sono quelli che abbiamo realizzato".

s.fr.