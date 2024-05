Donne in fuga da proteggere. Comuni mobilitati per pagare gli affitti delle case-rifugio

Donne violentate, picchiate, maltrattate da mariti e compagni. Come proteggerle? Il problema lo prende in carico lo Stato che le accompagna fuori dalla loro abitazione per allontanarsi dalle violenze ma poi chi provvede al mantenimento di donne e figli minorenni? In prima linea ci sono i Comuni di residenza delle donne che sono chiamati a pagare le rette di case rifugio e comunità d’accoglienza. Nel solo 2023, le spese per dare un tetto e un pasto a queste donne fuggite da situazioni di violenza domestica sono state circa 250mila euro. A pagare dovrebbe essere in buona parte la Regione ma a guardare il rendiconto si vede che da Ancona sono arrivati ben pochi soldi, appena 34mila 072 euro, il 20 per cento circa del fabbisogno.

Ed eccolo in dettaglio:

Sassocorvaro-Auditore ha chiesto 43.415,0 euro per pagare le rette alla CAsa rifiugio di prima accoglienza l’Agrifoglio ma ha ricevuto solo 34mila euro.

Il Comune di Tavullia per la Casa di Emergenza “Ipazia” ha chiesto 3.423,00, il comune di Montelabbate per la Casa di Emergenza “Ipazia” ha chiesto 3.488,10 euro, il comune di Urbino per la Casa Rifugio di prima accoglienza per donne vittime di violenza “L’Agrifoglio” ha sollecitato il pagamento di 65.740,00, il Comune di Fano per pagare sia la Casa di Emergenza “Ipazia” sia la Casa Rifugio “Giuditta” ha sollecitato un totale di 5.323,00, il comune di Vallefoglia ha la necessità di pagare la retta di Casa di Emergenza “Ipazia” per 4.100,15, il ll comune di Urbania deve saldare la Casa Rifugio “La Mimosa” per 54.510,00, il comune di Pesaro ha incombenze da onorare per 63.096,90 euro. Si legge nella determina del funzionario: "Sono state formulate due graduatorie, una relativa a Comuni con meno di 5.000 abitanti e in questa è presente solo il comune di Sassocorvaro-Auditore, e un’altra riguardante i Comuni con più di 5.000 abitanti. La norma prevede il pagamento integrale delle rette in favore di Comuni con meno di 5000 abitanti. Per gli altri, si provvederà con le eventuali ulteriori risorse disponibili, ossia niente, almeno per ora.

Il tempo di permanenza nelle strutture protette delle donne sottratte al marito violento non dura molto. Tutto dipende dalla decisione della magistratura che dopo i primi giorni, può allontanare l’uomo dalla casa familiare applicandogli il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Questo è ciò che avviene generalmente per consentire ai bambini in particolare di non subire l’ulteriore trauma di dover lasciare il suo ambiente scolastico e la rete di amicizie del quartiere.

Ma i Comuni non sono solo chiamati a pagare le rette delle donne in fuga da situazioni di violenza ma anche a tutti i minorenni che arrivano da Paesi extraeuropei senza famiglia o tutori. Le tante case rifugio presenti in provincia, almeno 100, testimoniano l’estrema necessità di dare accoglienza a chi fugge da guerre e miseria ma anche da violenze e minacce in casa.

ro.da.