Donne sempre nel mirino Cinque violenze in sei mesi e poi stalking e abusi

Maltrattamenti, violenze sessuali, stalking. Sono alcuni dei reati da codice rosso sui quali la questura di Pesaro e Urbino è più impegnata nel contrastarli. In particolare, in questi primo semestre del 2023, la polizia ha indagato su 5 casi di violenze sessuali, 21 maltrattamenti e 10 stalking. Si legge in una nota della questura: "Nel solo comune di Pesaro, sono state presentate undici denunce per maltrattamenti in famiglia, mentre per il reato di stalking si segnalano 4 notizie di reato, cui sono seguiti 2 divieti di avvicinamento emessi dal giudice. Relativamente a tale tipologia di reato, in due occasioni, si è dato corso alla procedura dell’ammonimento del Questore. Infine, 2 sono le notizie di reato relative ai vari casi di violenza sessuale. Per quanto riguarda il territorio di Fano, nel semestre di riferimento, il commissariato di Fano ha ricevuto 7 casi di maltrattamenti in famiglia, cui hanno fatto seguito 2 divieti di avvicinamento. Per quanto riguarda il reato di stalking, sono giunte 5 notizie di reato e conseguenti 2 divieti di avvicinamento emessi dal giudice. In due casi, si è dato alla procedura dell’ammonimento del Questore. Circa episodi di violenza sessuale, sono pervenute 2 notizie di reato. Per quanto riguarda il comune di Urbino, infine, si segnalano 3 casi di maltrattamenti in famiglia, che hanno portato ad altrettanti divieti di avvicinamento emessi dal giudice. Una notizia di reato è pervenuta per il reato di stalking. Come misura di prevenzione per questo tipo di reato, il questore ha proceduto all’ammonimento. Infine, si segnala un caso di violenza sessuale.

In molti episodi, le vittime si sono rivolte direttamente alla Polizia e, in alcuni casi, alle strutture sanitarie locali a seguito di gravi episodi di aggressione fisica, delle continue minacce e sopraffazioni psicologiche, fisiche e materiali a cui erano sottoposte. Spesso, le vessazioni che subiscono le vittime dei reati di genere – spiega la nota della Questura – vengono perpetrate, anche da diversi anni, dai loro ex conviventi, congiunti o partner, mediante atti intimidatori e molestie spinte da irrefrenabile gelosia o dallo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche, cagionando nelle vittime un forte e opprimente stato di ansia e timore per l’incolumità propria e dei familiari. Infine, sia la Questura di Pesaro che il Commissariato di Fano dispongono di una stanza protetta “ad hoc” adibita per l’ascolto delle vittime di abusi"