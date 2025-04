Donne, settimana della prevenzione. Visite gratuite per molte patologie

Dal 22 al 30 aprile è in programma "Open Week", iniziativa promossa da Ast Pesaro Urbino dedicata alla salute della donna. Una settimana in cui saranno offerti servizi gratuiti e iniziative speciali negli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la prevenzione e il benessere femminile.

All’ospedale San Salvatore di Pesaro, il programma prevede per mercoledì 23 aprile (dalle 15 alle 17) visite per osteoporosi ed eco tiroide, che si terranno nell’unità operativa Medicina nucleare. La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 0721/362210 martedì 22 aprile, dalle 12 alle 13.30. Sempre il 23, ad Ostetricia ginecologia, dalle 9 alle 11, si terrà anche un open day con colloqui dedicati al nuovo percorso di screening della cervice uterina (non è necessaria la prenotazione). Il 29 aprile, presso l’ambulatorio Chirurgia, si terranno delle visite chirurgiche diastasi retto, con orari 8:45-9:15, 9:15-9:45, 12-12:30, 12:30-13. In questo caso la prenotazione è obbligatoria telfonando ai numeri 0721/365119-362306-362347 martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, dalle 12 alle 14.

All’ospedale Santa Croce di Fano, il 23 aprile, dalle 9 alle 11, sono invece in programma prestazioni di ascolto di Psicologia Ospedaliera (prenotazione obbligatoria al numero 0721/882510). Sempre dalle 9 alle 11, ad Ostetricia ginecologia, si terrà un open day con colloqui dedicati al nuovo percorso di screening della cervice uterina (non è necessaria la prenotazione).

Infine, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, dal 22 al 24 aprile, saranno disponibili dei colloqui con assistente sociale e psicologo, dalle ore 8 alle 14. Per accedervi bisognerà contattare il 335 8471920. Il 28 aprile saranno invece in programma due conferenze: dalle 9 alle 13, il convegno dal titolo "La prevenzione e la vita oltre la patologia neoplastica"; dalle ore 15.30 alle 17.30 la conferenza "Donne e benessere mentale: insieme per la salute".

"L’Open Week è un’importante occasione per mettere al centro la salute della donna – spiega Alberto Carelli, direttore generale Ast Pu –. Vogliamo incoraggiare tutte le donne del nostro territorio a prendersi cura di sé, offrendo loro l’opportunità di accedere a servizi sanitari gratuiti e di confrontarsi con i nostri esperti. La prevenzione è fondamentale per garantire il benessere a lungo termine e questa iniziativa vuole essere un segnale concreto dell’impegno della nostra azienda in questa direzione".