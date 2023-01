Dono di 500 euro per la scuola in memoria del piccolo Mattia

Nella scuola primaria di San Lorenzo in Campo, ora in fase di ristrutturazione, ci sarà un’aula attrezzata per alunni diversamente abili che porterà il nome di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni ucciso dalla violenza del fiume Nevola la sera del 15 settembre scorso. E a realizzare quest’aula contribuirà anche la donazione di 500 euro fatta al Comune laurentino dall’Associazione della Madonna di Montevago di San Pietro in Musio, frazione di Arcevia, paese in cui abita la nonna materna di Mattia e dove il bimbo è sepolto.

Domenica pomeriggio un gruppo di aderenti all’Associazione della Madonna di Montevago, guidato dal presidente Angelo Sgreccia, ha tenuto una cerimonia alla presenza del sindaco di San Lorenzo Davide Dellonti e della mamma del piccolo Mattia, Silvia Mereo, durante la quale ha consegnato al primo cittadino la donazione in denaro e ha regalato a Silvia una riproduzione del quadro che rappresenta la Madonna di Montevago del pittore contemporaneo Bruno D’Arcevia, con la dicitura "in memoria di Mattia". Il tutto, in un clima di profonda commozione, nel quale mamma Silvia ha ringraziato per la solidarietà e per l’affetto ancora vivo nei confronti del suo angioletto. Di estrema gratitudine anche le parole di Dellonti, che hanno messo in evidenza quanto sia stato importante questo nuovo segno di vicinanza alla famiglia di Mattia e alla comunità.

Quella maledetta sera del 15 settembre Matty e la sua mamma, farmacista a Barbara (An), stavano andando in auto verso San Pietro di Arcevia, quando sono stati travolti dall’acqua impazzita del Nevola che ha strappato la creatura dalla stretta di Silvia. Ritrovata, esausta, aggrappata a un tronco immerso nella melma, oltre due ore più tardi, mentre il corpo del piccolo è stato rinvenuto solo 8 giorni dopo, a 13 chilometri di distanza da dove la piena del fiume li aveva sopraffatti.

