Dopo 1.600 anni Urbino ha perso il vescovo

Dopo milleseicento anni Urbino da ieri non ha più un vescovo. Monsignor Sandro Salvucci, già arcivescovo di Pesaro dal primo maggio scorso, è stato nominato alla guida anche di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado, unendo le due sedi in persona episcopi. Come annunciato peraltro già dallo scorso giugno, nonostante accese proteste da parte di cittadini e istituzioni, con la creazione di un comitato “Pro Nuovo Arcivescovo“ e la raccolta di oltre duemila firme, le due diocesi avranno dunque un unico pastore anche se gli uffici e le amministrazioni rimarranno per ora separate.

La notizia a Urbino è stata data, con una convocazione “flash“ di prima mattina, a mezzogiorno nella cattedrale dal vescovo Tani che, di fronte ad alcuni sacerdoti, qualche decina di cittadini e alcuni ignari turisti di passaggio, ha letto una stringata lettera del nunzio apostolico in Italia che spiegava la nomina di Salvucci.

La lettera è datata 27 dicembre, con la clausola – com’è prassi per il Vaticano – di renderla pubblica solamente ieri a mezzogiorno in contemporanea con Pesaro e Roma, come ieri è stato fatto. È seguita quindi la lettura da parte del vicario generale don Daniele Brivio di un messaggio di monsignor Salvucci alla diocesi, divulgato anche sui social in forma di videomessaggio. Nel lungo discorso, dopo un saluto ai predecessori, Tani e il vescovo emerito Marinelli, e a tutte le realtà cattoliche e laiche, Salvucci ha spiegato come sia necessario che le due chiese procedano come sorelle e che lui sarà come un direttore d’orchestra alla quale si aggiungono tanti altri elementi che potranno arricchire il suono globale.

Alcuni passaggi sono stati più concreti: "Si tratta di un momento – dice Salvucci – senza precedenti sia per Urbino che per Pesaro, doloroso e certamente non facile da accettare, ma cercheremo insieme (vescovo, presbiteri, diaconi, consacrate e consacrati, fedeli e laici) di leggere i segni dei tempi per aprirci alle novità che lo Spirito sta preparando per il futuro delle nostre Chiese e coglierne le opportunità positive. Il progetto della Santa Sede, in accordo con i vescovi delle Marche, non era un mistero, già da tempo. Dopo appena otto mesi di servizio pastorale nell’Arcidiocesi di Pesaro il Santo Padre mi chiede la disponibilità ad allargare la famiglia. Ho accettato con tanto timore, senza nessuna presunzione, ma solo nell’ottica del servizio. Inevitabilmente un vescovo condiviso tra due diocesi lascia prevedere un impoverimento della presenza del pastore, nei tanti momenti di vita delle comunità, a scapito di tutti. Personalmente impegnerò tutte le mie energie per essere vicino alle comunità, a partire da quelle più sparse e periferiche".

Al termine dell’incontro, il vescovo Tani ha aggiunto: "Ci sarà un nuovo vescovo, più giovane di me di quasi vent’anni. Si aprono prospettive di un cammino nuovo, pur portando avanti il nostro percorso che in parte lui già conosce. Rimarrò come amministratore diocesano fino al suo ingresso, che al momento non si sa quando avverrà, e lo aiuterò facendo ciò che mi chiederà. Certo, aver dato questa notizia non mi riempie di gioia, ma credo che ci saranno prospettive nuove a cui guardare con fiducia. Sono certo che il vescovo Sandro non farà mancare nulla alla diocesi, a partire dalla sua presenza".

