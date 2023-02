Dopo 23 incidenti, Fenile avrà la sua rotatoria

Dopo 23 incidenti, tra cui uno mortale, arriva la rotatoria di Fenile: sarà pronta prima dell’estate, tra pochi giorni l’avvio del cantiere. Si costruirà all’altezza del distributore, dove attualmente c’è il bivio per la strada provinciale di Carignano. Ampia 31 metri, la rotatoria è stata progettata dalla Provincia e co-finanziata dal Comune (137.500) e dall’ente provinciale (87.500 euro) per un totale di 225mila euro. Il progetto è stato presentato, ieri mattina, nella sala della Concordia, dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori e dall’architetto della Provincia Maurizio Gili. Presente anche il sindaco Massimo Seri.

La costruzione della rotatoria dovrebbe indurre gli automobilisti "che, in quel tratto sfrecciano a 80 chilometri all’ora, nonostante il limite di velocità dei 50, a ridurre la velocità" ha fatto presente l’architetto Gili. Una volta terminati i lavori, i tecnici della Provincia potranno mettere a confronto i dati raccolti sulla viabilità (tipo di traffico, velocità, giorni) prima e dopo la realizzazione dell’infrastruttura. "Durante il periodo del cantiere – ha assicurato l’architetto Gili – sarà sempre garantito il transito delle auto lungo la provinciale, con una corsia a senso unico alternato". Definiti "rapidi" i tempi di realizzazione dell’opera. "La rotatoria di Fenile – ha commentato l’assessore Brunori – oltre a portare maggiore sicurezza permetterà di dare continuità alla pista ciclabile Fano-Fenile". Ciclabile che attualmente muore su via del Molino, di fronte all’area del distributore, "per mancanza – ha spiegato Gili – di spazio sulla strada comunale".

La rotatoria permetterà di prolungare la ciclabile, di prevedere un attraversamento luminoso per passare dall’altra parte della strada e permettere ai ciclisti di raggiungere in sicurezza, attraverso percorsi già esistenti, la chiesa e gli spazi di aggregazione. Per il sindaco Massimo Seri questa ulteriore infrastruttura "conclude una serie di interventi che l’Amministrazione comunale ha realizzato per la frazione". "E’ come chiudere un cerchio – ha concluso il primo cittadino – iniziato con la asfaltatura delle strade, proseguito con il completamento della ciclabile Fano-Fenile, illuminata la scorsa estate, per finire con la costruzione della nuova rotatoria in uno dei punti in cui si sono verificati diversi incidenti di cui uno con esiti tragici".

Anna Marchetti