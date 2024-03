"Dopo 3 anni e 1,3 milioni spesi aspettate ancora il fischio del treno?"

"A distanza di tre anni e dopo che sono stati spesi ben 1.350.000 euro di denaro pubblico, sarebbe ora di sapere cosa dice il famoso e misterioso studio di Rfi sul ripristino della ferrovia Fano-Urbino". E’ quanto torna a chiedere il comitato ciclovia del Metauro che si domanda come mai sia "tutto fermo nel silenzio, complice, i partiti di tutti i colori". Il Comitato ricorda che il contenuto di quello studio doveva essere reso noto a maggio di 3 anni fa.

"La data di maggio era stata indicata da Rfi – spiegano dal Comitato – già nell’incontro che la sottosegretaria Rossella Accoto (M5S) aveva avuto all’inizio di marzo 2021 con l’amministratrice delegata e direttrice generale di Rfi, Vera Fiorani. Studio per il quale sono stati stanziati 1 milione di euro e che riguarda solo il treno turistico, perché Rfi ha escluso, nell’incontro avuto con la sottosegretaria, che su quella linea si possa attivare una metropolitana di superficie. Ciò nonostante, la Regione Marche ha aggiunto altri 350mila euro per chiedere se su quella linea abbandonata da decenni si potesse attivare una metropolitana di superficie Non è difficile immaginare lo stupore e i commenti di Rfi nel ricevere un grosso regalo per assemblare qualche dato che poteva essere fornito gratis".

Conclude il Comitato: "A campagna elettorale ormai avviata, sarebbe interessante sapere quale partito o politico dirà che un treno può riutilizzare la vecchia linea, con quali costi, quali gestori e quali misure di sicurezza. Molto probabilmente nessuno lo dirà e, per qualche voto in più, continuerà a illudere chi ancora ci crede".