Dopo 3 anni riapre il punto prelievi di via Comandino

Riapre, a grande richiesta, il centro prelievi di via Commandino. Da la prossimo lunedì, 13 marzo, torna operativo l’ambulatorio adiacente a piazza Redi chiuso nel 2020 per affrontare l’emergenza Covid e, in quel periodo, temporaneamente trasformato nella base operativa delle Usca (Unità speciale di continuità assistenziale). "Sono stati necessari dei lavori di riqualificazione degli ambienti – spiega Elisabetta Esposto direttore del distretto sanitario di Pesaro – ma ora finalmente possiamo riaprire".

L’accesso al punto prelievi di via Commandino deve essere prenotato recandosi in ambulatorio, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 con impegnativa del medico di base. E’ previsto l’accesso diretto, quindi senza prenotazione, ai pazienti in terapia con anticoagulanti, ai minori dagli 8 ai 12 anni, alle donne in gravidanza, ai pazienti oncologici e in trattamento dialitico. I prelievi verranno effettuati dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.45, mentre la terapia intramuscolo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30. La consegna dei campioni esterni (feci e urine) avviene, senza prenotazione, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.45; i referti degli esami devono essere ritirati, sempre in via Commandino, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30.