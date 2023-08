Dopo 40 giorni di lotta tra la vita e la morte Marco Cuccarini di Rio Salso è tornato a casa

Marco Cuccarini – il 26enne di Rio Salso , muratore, caduto in cantiere da sei metri di altezza – è tornato a casa dopo 90 giorni di ospedale, di cui 40 passati in rianimazione, lottando per la vita. "Riabbracciarlo è una gioia – osserva Giampiero Cuccarini, zio di Marco –. A salvare il nostro congiunto è stato il tempestivo intervento dell’ambulanza medicalizzata, presente nel presidio sanitario di Montecchio il giorno dell’incidente. E’ un servizio fondamentale per la tutela della comunità. In particolare la nostra famiglia ringrazia il medico Defusco; l’infermiere Giorgini e l’autista di ambulanza, Mercantini".