Dopo 5 anni, sul ponte si torna a camminare

di Sandro Franceschetti

Tornerà percorribile anche per i pedoni il ponte sul fiume Metauro tra Calcinelli e Villanova, lungo la Sp 16 Orcianese, dove da alcuni giorni sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria disposti dal Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino e per questo i veicoli circolano a senso unico alternato regolato da un semaforo. A causa dell’inadeguatezza dei guard rail (giudicati troppo bassi e comunque insicuri) da circa 5 anni sul manufatto è vietato passare a piedi e ciò sta causando un forte disagio a coloro che erano abituati a spostarsi senza l’ausilio di veicoli tra i due paesi.

"Ma al termine dei lavori – evidenzia il sindaco di Colli, Pietro Briganti - il ponte sarà di nuovo praticabile anche dai pedoni". L’intervento, iniziato il 6 novembre scorso, ha una durata stabilita in 120 giorni, per cui, se non sorgeranno complicazioni, dovrebbero concludersi entro la prima metà di marzo. "E’ così – riprende il primo cittadino -, salvo imprevisti, entro quattro mesi sarà tutto concluso. Si tratta di lavori per complessivi 400mila euro eseguiti dalla Provincia e finanziati da un contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevedono il ripristino della funzionalità dei guard rail e, in particolare, la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale sul lato monte dell’infrastruttura, che avrà una larghezza minima di 90 centimetri e sarà delimitato da un apposito parapetto. Su entrambi i lati – aggiunge Briganti – i guard rail attuali saranno sostituiti con dei nuovi più alti e resistenti, per una maggiore sicurezza anche degli autisti di macchine e mezzi pesanti".

Quindi, la passeggiata, o meglio, lo spostamento a piedi, tra Calcinelli e Villanova per l’inizio della primavera sarà di nuovo possibile e contestualmente si avrà anche una maggiore salvaguardia per i mezzi e i loro conducenti, che per qualsiasi motivo, una collisione o una perdita di controllo, dovessero urtare il guard rail. "Si tratta di un’opera molto importante – conclude il sindaco – che è scaturita da un’interlocuzione proficua tra il Comune e la Provincia. Rendere più sicuro e nuovamente percorribile anche a piedi il ponte era tra i nostri obiettivi e ora si sta lavorando per realizzarlo a breve".