Dopo 50 anni di attesa arriva la passerella

A Mercatale di Sassocorvaro Auditore sono iniziati i lavori di realizzazione della passerella sul ponte adiacente all’invaso. Questi erano attesi da circa 50 anni perché mai realizzati dopo la costruzione della diga. Gli interventi in corso si stanno completando con le energie del Comune e della Provincia di Pesaro e Urbino. Un valore di oltre 83mila euro finanziati dai bandi del Programma di Sviluppo Rurale e Piano di Sviluppo Locale Montefeltro del Gal e con le risorse comunali.

"Sono molto contento e soddisfatto di questo cantiere che la comunità aspettava – spiega al Carlino il sindaco Daniele Grossi –. Questo permetterà di raggiungere a piedi il lago o Sassocorvaro da Mercatale in maniera comoda e sicura. Cercavo risorse da 10 anni, era il nostro ponte sullo stretto. Sarà una passerella per tutti e fruibile a piedi, in carrozzina o in bici".

Al progetto seguirà l’intervento della Provincia per la realizzazione della passerella esterna e la messa in sicurezza del ponte agganciata a sbalzo, lato fiume Foglia. "Grazie alla Provincia e al Gal, ai tecnici, i progettisti e i responsabili".

Francesco Pierucci