Dopo 7 mesi se ne va la ruota panoramica

Pesaro saluta la ruota panoramica che da metà marzo (e per tutta l’estate) ha animato piazzale della Libertà. Sono infatti iniziate ieri le operazioni di smontaggio dell’attrazione alta 35 metri, che per due anni consecutivi, durante i mesi estivi, è stata installata nel cuore del lungomare cittadino. "L’installazione della ruota panoramica, in questi due anni, si è dimostrata una iniziativa di qualità per la città – dice il vicesindaco Daniele Vimini. Una operazione senza oneri per il Comune – prosegue – e con le stesse condizioni siamo aperti a ricevere una proposta anche per il prossimo anno". Le operazioni di smontaggio della ruota portano anche qualche modifica alla viabilità e al piano sosta. Oggi (ma solo nella fascia oraria dall’1 alle 6 del mattino) ci sarà una deroga al senso di marcia in viale Colombo, viale Zara, viale Trieste e viale della Repubblica. Domenica 3 novembre invece è previsto sempre dall’1 alle 6, il divieto di sosta in viale della Repubblica (negli ultimi 4 stalli prima dell’intersezione con viale Trieste in ambo i lati); in viale Trieste (negli ultimi tre stalli prima dell’intersezione con viale Zara); in viale Zara (nel tratto tra viale Trieste e via Vespucci in ambo i lati e nel tratto compreso tra via Vespucci e via Colombo lato porto); lungo l’intero viale Colombo ambo i lati. Quella presente fino ad ora a fianco della Sfera di Pomodoro, è una ruota panoramica di proprietà della società Parisi Gerky, che, come aveva ricordato il titolare Cristian Parisi, ha un’anima ecosostenibile, grazie alle centinaia di luci led con le quali viene illuminata ed un motore a risparmio energetico. Una ruota anche inclusiva, perché dotata di cabina attrezzata per l’accessibilità delle persone con disabilità.

ali. mu.