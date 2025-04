Dopo 8 anni Andrea Marchionni lascia la Lega: "Partito che non si emancipa da Salvini"

L’ex consigliere comunale, Andrea Marchionni (foto), lascia, dopo 8 anni di militanza, la Lega, partito con cui nel 2019 è entrato in Consiglio. Perché? "Non c’è più sintonia con un partito che non sembra in grado di emanciparsi da Matteo Salvini" spiega al Carlino, il 59enne, analista programmatore informatico, doppia laurea (filosofia e informatica), autore per il dizionario Devoto Oli della revisione di alcuni lemmi tecnici, legati all’informatica. Di seguito la sua lettera in cui illustra le ragioni di un legame ideale venuto meno.

"Dopo attenta riflessione – scrive – ho deciso di interrompere la mia adesione al partito Lega per Salvini Premier. Dopo otto anni di impegno e passione per il movimento, mi trovo costretto a prendere le distanze da una leadership che, a mio avviso, ha smarrito da molto tempo la direzione e la concretezza politica che un tempo la contraddistingueva. Rimane un po’ di dispiacere pensando ai colleghi di partito con cui abbiamo condiviso molti momenti belli e meno belli di attività politica, ma ho la sensazione che la Lega non abbia più le capacità né di elaborare una linea politica sensata né di organizzare il partito sui territori, valorizzando i militanti."

"Nella visione di Marchionni, infine, non mancano le critiche alla gestione locale del partito in questi anni: "Molti simpatizzanti - osserva l’ex consigliere comunale - militanti ed eletti se ne sono già allontanati. Mi viene in mente uno per tutti l’attuale consigliere regionale e comunale Giovanni Dallasta, che aveva costruito la sezione di Pesaro dal nulla. Esprimo poi meraviglia per l’attuale “pacifismo opportunista“ della Lega: una posizione che a mio avviso stride con altre battaglie del passato e, ancor più grave, con gli interessi nazionali. Il nome stesso del partito pare ormai una superata vestigia del passato. Una comunicazione pervicacemente demodé e sempre meno efficace ha eroso massicciamente il consenso accumulato nel 2019. Continuerò quindi a sostenere le politiche del governo di centrodestra, ma al di fuori delle liturgie salviniane."