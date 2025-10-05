Dopo anni di lavori riapre la Data. Alla riscoperta di un luogo unico

Dopo anni di lavori, finalmente ha riaperto la data. I grandi e lunghissimi spazi delle antiche scuderie ducali hanno riaperto i battenti ieri mattina, in concomitanza dell’inaugurazione di Urbio, il nuovo festival dedicato a benessere, gastronomia, natura e eccellenze del territorio. Era tanta la curiosità dei cittadini nell’accedere ai locali rinnovati, soddisfatta solo per un terzo: il piano aperto anche oggi – Urbio si concluderà stanotte intorno all’una – è infatti solo uno dei tre dell’edificio, rinnovato globalmente, ma che attenderà altre occasioni per essere aperto nella sua interezza. Ad ogni modo, già si potevano vedere tante piccole migliorie che vanno dai bagni agli ascensori, dalle finiture al nuovo ingresso che permette di accedere direttamente dalla Rampa di Francesco di Giorgio Martini (quindi sia salendo dal Mercatale che scendendo dai portici), oltre che dalla nuova rampa nel torrione. Insomma, tutte le rampe portano alla Data.

"Abbiamo iniziato a utilizzarla per Urbio – ha detto ieri il sindaco Gambini all’apertura - anche se l’inaugurazione vera e propria sarà più avanti, ma intanto torna fruibile ed è uno spazio accogliente pronto all’uso. L’abbiamo riqualificata globalmente e finita dove era ancora grezza. Nelle prossime settimane faremo incontri con varie realtà per capire come sfruttarla al meglio per tutte le categorie di cittadini e studenti. Sono talmente tante migliaia di metri quadri che potremo farci davvero di tutto". Intanto ieri già molta gente ha apprezzato, complice la bellissima giornata, il nuovo format di Urbio: "Un evento – prosegue Gambini – che vuole mettere in vetrina le peculiarità del territorio. Urbino ha fatto la storia in tanti campi, ma spesso non ci rendiamo conto che continuiamo a farla nei campi di benessere, della salute, della qualità della vita, della natura e della gastronomia. Abbiamo una grande cultura di produzione agricola, trasformazione e vendita. Vivere questo nuovo Rinascimento della qualità della vita penso sia una grande cosa per noi che ci viviamo e per i tanti turisti che ne sono attratti".

Il ‘percorso’ cittadino di Urbio parte da piazza San Francesco, dove il Distretto del Biologico Terre Marchigiane ha curato una zona di stand di alta qualità, con prodotti biologici locali e nazionali, dai formaggi al pistacchio di Bronte. Si prosegue con altre bancarelle in piazza della Repubblica e sotto i portici di corso Garibaldi con l’artigianato artistico curato dalla Pro Loco. Entrati nella data, ecco infine l’area food con la Crescia Sfogliata preparata dall’associazione Clivo Fiorito, i percorsi legati al vino di AIS Montefeltro, una ricchissima mostra micologica meravigliosa da osservare anche per chi non ama i funghi e vari maestri artigiani riuniti da Confartigianato che producono manufatti di qualità in tutta la regione. Completano gli spazi, l’aera musica con dj set fino a tarda notte, curata da Radio Urca, e l’area meeting con incontri e talk a tema che si susseguiranno per tutta la giornata.

Giovanni Volponi