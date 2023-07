Dopo anni si ribella ai bulli Impugna una bottiglia e finisce sotto processo

di Elisabetta Rossi

Per anni vittima dei bulli sul bus, un giorno si ribella, reagisce con tanto di bottiglia in mano, ed è lui alla fine a trovarsi sul banco degli imputati. Ma ieri il Tribunale dei minorenni di Ancona ha giudicato quella reazione un fatto di lieve entità e lo ha dichiarato non punibile. Con tanto di "in bocca al lupo" da parte del giudice per i suoi studi universitari.

Protagonista della vicenda è un giovane originario di Napoli, residente a Montecchio, all’epoca dei fatti minorenne. Ogni giorno prendeva il bus fino a Urbino dove frequentava un istituto tecnico. E sul mezzo c’era chi faceva di tutto per rendergli la vita impossibile. Era infatti il bersaglio preferito di un gruppetto di studenti, tutti di Vallefoglia. Preso di mira per il suo accento, gli facevano il verso insultandolo in dialetto partenopeo. Oppure lo chiamavano scimmia solo perché viaggiava in piedi, aggrappato alle maniglie. Così, ogni giorno. Poi è arrivato il Covid. Niente più scuola in presenza, ma soprattutto fine dell’incubo. Ma si sbagliava. Al via libera del rientro a scuola, anche i bulli sono tornati alla carica. Stesso bersaglio, ma questa volta con un’arma diversa. A detta della preda, avrebbero cominciato a tirargli addosso palline imbevute di saliva. E sotto virus, c’era anche la paura del contagio. Così, quel giorno, il 23 aprile 2021, all’ennesimo lancio, lo studente, dopo aver chiesto di smettere più volte, si è girato di scatto contro il più accanito del gruppo, facendogli cadere gli occhiali. In mano aveva anche due bottiglie, una di plastica e l’altra di vetro, e avrebbe brandito la prima contro di lui. Il bullo dirà di essere stato colpito in testa con la bottiglia di vetro. Contro la vittima ribelle scatta la denuncia per lesioni aggravate dall’arma. Nel frattempo ripaga gli occhiali e chiede scusa. La procura di Ancona chiede il rinvio a giudizio. Ma l’altro giorno, difeso dall’avvocato Eleonora Barbieri, che ha messo in evidenza come la sua fosse stata una reazione difensiva, il Tribunale lo ha di fatto prosciolto.