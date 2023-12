Dopo bar e gelateria inaugurata la pizzeria

Non c’è due senza tre: la Fortuna gira al Cento Vetrine. E’ stata inaugurata, infatti, la nuova Pizzeria della Fortuna, mercoledì scorso, a Morciola. Prima il bar, poi la gelateria ed adesso una nuova attività per il titolare Luca Mancini (foto), il quale si dice molto soddisfatto di questo nuovo locale: "È un progetto che ho in mente da due anni circa, ma sono riuscito a realizzarlo negli ultimi mesi – racconta Mancini –. Dopo la gelateria, infatti, ho pensato che servisse un posto dove la gente potesse mangiare, un luogo che completasse la triade pasto, dolce, caffè. Ed è da questo pensiero che è nata l’idea della pizzeria".

Il locale, grande 110 metri quadri, potrà contenere 48 posti circa, disponibile per feste di compleanno, di laurea, riunioni di lavoro e tanto altro. Con un forno a legna pronto a sfornare pizze per tutti, tra i tanti abbinamenti c’è anche quello, appunto, Fortuna.

Dice Luca: "A parte tutto, noi abbiamo voluto offrire un servizio completo perché, per esempio, noi qui facciamo circa 160 concerti all’anno e poter far mangiare chi suona, specialmente quello che vengono da fuori, è di vitale importanza. Tutti e tre i locali sono adiacenti, quindi, anche d’inverno, si può girare tra di essi senza il rischio di prendere freddo. Sono contento, però, per ora, dire che posso fermarmi qui con i locali".

Insomma, con il suo disco di vinile come "brand", ormai, la Fortuna ha conquistato il Cento Vetrine, il quale sta finalmente rivedendo la gloria che gli apparteneva un tempo.

Alessio Zaffini