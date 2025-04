Dopo Barocci, Cantarini. La città si prepara

Dopo il grande successo ottenuto nel 2024 con la mostra dedicata a Federico Barocci, la Galleria Nazionale delle Marche prosegue nella celebrazione degli artisti marchigiani. Il 22 maggio aprirà a Palazzo Ducale la mostra ‘Simone Cantarini (1612-1648). Un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma’. Curata dal direttore Luigi Gallo e dagli storici dell’arte Anna Maria Ambrosini Massari e Yuri Primarosa, è organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma e ospiterà nelle sale ben 54 dipinti. Iniziano a trapelare alcuni dettagli di come sarà l’esposizione: "Prima mostra su di lui a Urbino, città che il giovane Cantarini frequentò, - spiega Gallo – la mostra sarà anche occasione per celebrare l’ingresso nelle collezioni di Palazzo Ducale di un nucleo di opere in deposito del pittore che si aggiungono ad alcune già entrate anni fa, parte grazie al Ministero, parte della Cassa di Risparmio".

Ma soprattutto i visitatori avranno modo di scoprire un pittore troppo poco noto dal grande pubblico. Proseguono dalla Galleria: "Giovane pesarese di belle speranze, giunse a Bologna poco più che ventenne, verso il 1631, alla bottega di Guido Reni. Poi, è ipotizzabile un periodo romano, suggerito dalla repentina fioritura del suo stile in senso naturalistico, con un approccio ‘barocco’ abbastanza evidente. Lo evidenzieranno le numerose opere riunite in mostra, provenienti da collezioni pubbliche e private di tutta Europa, con un nucleo importante generosamente concesso dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, che conservano diverse sue opere, prima fra tutte il ‘Ritratto di Antonio Barberini junior’ di recente acquisizione (2021), un tempo attribuito al pennello di Bernini". Proprio nello stesso periodo, la morte senza eredi del duca Francesco Maria II della Rovere aveva determinato la fine dello Stato urbinate. Al suo posto, durante il pontificato di Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini (1623-1644), veniva istituita una legazione dipendente in tutto dalla Santa Sede: il prospero Ducato fondato all’inizio del Rinascimento scompariva così dall’orizzonte della storia per diventare una provincia dello Stato della Chiesa. In quel frangente, Cantarini faceva la spola tra Pesaro, Venezia e Roma, regno dei Barberini così come l’ex ducato urbinate.

Un rapporto particolare il loro: il giovane pittore e il giovane cardinale dovettero incontrarsi per la prima volta attorno al 1631, tra Pesaro e Urbino, quando Simone ne fermò le sembianze su carta e su tela. Un omaggio destinato a un mecenate importante o forse una commissione diretta di Antonio, che fu nominato legato apostolico, come lascerebbe supporre l’esistenza di più versioni della stessa effigie, che saranno riunite in mostra a Palazzo Ducale per la prima volta.

Giovanni Volponi