"Dopo decenni di attesa ora lavoriamo tutti per il nuovo ospedale a Pesaro: basta polemiche"

"Sono decenni che aspettiamo il nuovo ospedale di Pesaro. Finalmente si è avviato un percorso che porterà alla sua realizzazione. E’ tempo di unire gli sforzi – scrive il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci – per avere un nuovo ospedale. Non è tempo di rivangare all’infinito questioni che appartengono al passato: era meglio l’ospedale unico? Era meglio la sede a Case Bruciate invece di Muraglia? Era meglio mantenere l’Azienda Ospedaliera? E’ tempo di dire basta alle polemiche. E’ tempo di dare fiducia alla direttrice Nadia Storti per consentirle di affrontare, con serenità, la grave situazione ereditata da Maria Capalbo. Convinti, anzi certi, che se si vuole costruire il nuovo ospedale a Muraglia ci saranno non poche criticità da affrontare. E che Nadia Storti provveda ad una rapida soluzione della nomina del Direttore Sanitario (l’ottimo Berselli pare che non sia disponibile). Al Vice presidente Biancani diciamo - conclude Petrucci - che non è il caso di sparare a ogni cosa che si muove dietro la siepe".