"Dopo di noi", inaugurata la prima struttura Così Lina e Anna Maria hanno spiccato il volo

di Solidea Vitali Rosati

Lina e Anna Maria, disabili dalla nascita, hanno spiccato il volo, lasciando la casa dei genitori, compiuti i 63 anni. Al mattino c’è chi versa il caffé (Lina) e chi rassetta canticchiando le camere (Annamaria), prima di dirigersi ognuna al proprio Centro diurno, per fare attività stimolanti alla percezione di sé, della propria autonomia. Il convitato di pietra è una disabilità grave che tutte conoscono da quando sono nate, ma che anche lontano dai propri intimi (genitori, fratelli ed educatori…) non sembra così ingombrante. Entrambi, quando escono di casa, in attesa del pulmino portano il minimo indispensabile: fazzoletto, ombrello e la borsa con dentro un documento; il portamonete per fare la spesa decisa con le altre coinquiline.

Abitano in via Buozzi insieme ad un’altra signora e ad Ana, la badante convivente che con discrezione monitora il loro benessere e la loro sicurezza h24 per conto della Fondazione Noi Domani. Ieri, è stato un giorno di festa: le signore hanno aperto l’appartamento al sesto piano con balcone affacciato su Fano, tra il tribunale e il mare, ad amici e autorità, in occasione dell’avvenuto trasloco da via del Maino.

Dal punto di vista sociale, la loro esperienza di vita autonoma, è un’avanguardia. Grazie alla Fondazione costituita da attori del terzo settore pesarese come Aias, Anffas, Associazione Insieme, Cooperativa Ceis, Cooperativa Labirinto, Cooperativa T41A che agisce in coprogettazione con famiglie di origine e l’Ambito territoriale sociale, secondo i dettami della legge nazionale "Dopo di Noi" anche nel territorio della bassa valle del Foglia questo tipo di residenzialità alternativa alla casa di riposo o alla residenza sanitaria assistita, è diventata concreta. Certo non è stato tutto rosa e fiori.

Per la mamma di Lina, una signora di 80 anni che vive a Gabicce Mare con la sorella Carmela, vedere quella figlia così fragile, andare a vivere da sola a Pesaro, non è stato semplice, ma fin dall’inizio ha sentito in cuor suo, quanto fosse giusto. "E’ il modo per costruire un futuro indipendente dalle sorti dei parenti, anziani al pari o superiori per età - osserva il presidente dell’Ats1, Luca Pandolfi - ed è alternativo al ricovero in Rsa o in casa di riposo. La residenzialità in strutture sociosanitarie era dettata dallo scoccare del 65esimo anno di età in soggetti gravi destinatari della legge 104 perché gli stessi parenti, in età pensionabile potrebbero andare incontro a difficoltà nella gestione di situazioni complesse dal punto di vista sanitario. Da qui la legge dello Stato del 2016".

Del resto tutti i giorni la sorella Carmela fa visita in via Buozzi e non esiste festività che Lina non la passi insieme ai familiari di Gabicce. Se Lina è appassionata di basket, Annamaria, con Ana e Irene Tonucci, vicepresidente della Fondazione Noi Domani, è andata al concerto di Cristina D’Avena, di cui è fans sfegatata. Ieri, in occasione del taglio del nastro, ha intonato una canzone della sua beniamina, tra gli applausi generali. Il tricolore, poi se lo è messo a mo’ di fascia e ha mostrato con orgoglio i poster nella sua camera: "Invito Cristina a fare un concerto qui a Pesaro, in piazzale Matteotti" ha detto la signora che fin da piccola avrebbe voluto fare la maestra. "Quando abitava vicino all’asilo raccoglieva conchiglie - racconta Tonucci - per regalarle ai quei suoi piccoli vicini di casa tanto amati".